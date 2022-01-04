نشرة «عاجل» ارتفاع مؤشرات كورونا وتراجع أسعار الذهب بالمملكة وعلاج جديد لسرطان البروستاتا

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل»، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي والعربي والرياضي، أبرزها ارتفاع مؤشرات كورونا بالمملكة وتراجع أسعار الذهب واكتشاف علاج جديد لسرطان البروستاتا.

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ارتفاع مؤشرات كورونا

مؤشر كورونا يواصل الارتفاع.. «الصحة» تسجل 2585 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562437 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543129 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8883 حالة.

بشرى سارة عن فيروس كورونا

«تجاوزوا هذا الشتاء».. تصريح متفائل من عالم لقاحات حول فيروس كورونا

كشف كبير الباحثين في تجارب لقاح «أسترازينيكا» البروفيسور أندرو بولارد عن بشرى سارة حول مستقبل فيروس كورونا في ظل انتشار المتحور «أوميكرون».

وأوضح أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، والتي طوّرت لقاح أسترازينيكا: «أسوأ سيناريوهات كوفيد-19 باتت وراءنا حتى مع انتشار أوميكرون»، مبينا أن الأمور ستتحسن ولكن «علينا أن نتجاوز هذا الشتاء».

وأضاف بولارد أن إجراء إعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا كل ستة شهور بأنه «غير عملي»، مؤكدا أنه «لا ينبغي تقديم جرعة رابعة حتى تتوافر المزيد من الأدلة التي تثبت جدواها وآثارها الطبية».

وأكد أنه «لا جدوى من محاولة وقف جميع الإصابات. في مرحلة ما، يجب على المجتمع أن ينفتح رغم التهديد من أوميكرون»، وفق ما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، مشيرا إلى أنه ستمر مرحلة تنتشر فيها العدوى، لذا يجب الانتباه في فصل الشتاء. قرارات الإغلاق وغيرها من الإجراءات الصحية تأتي من السلطات وليس العلماء.

واختتم بولارد حديثه قائلا: «علينا الاعتماد على اللقاحات ولا يزال الخطر الأكبر متمثلا بغير المطعمين».

الاتحاد يرد على الهلال

بعد ضم سعود.. الاتحاد يرد على الهلال بمحاولة ضم نجم الفريق

تواصل إدارة نادي الاتحاد محاولة ضم عدد من النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية ويأتي في مقدمتهم محمد كنو لاعب الهلال.

موقف أليجري من طلب برشلونة

أليجري يرفض طلب برشلونة

رفض ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، فكرة الاستغناء عن خدمات المهاجم الدولي ألفارو موراتا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

تراجع أسعار الذهب

الذهب يتراجع أكثر من ريالين في السعودية صباح الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية بالتعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

توصل أطباء من المملكة المتحدة لعلاج جديد بالتيارات الكهربائية لتدمير الأورام التي يصعب الوصول إليها في منطقة البروستاتا خلال ساعة واحدة فقط.

ووصف الأطباء العلاج، المسمى "Nanoknife"، بـ«الـمذهل والبسيط والسريع» بعد أن تبين أن له آثار جانبية أقل من العلاجات الإشعاعية، بحسب ما ذكرت صحيفة «dailymail» البريطانية.

علاج جديد لسرطان البروستاتا

يستغرق ساعة.. علاج جديد لسرطان البروستاتا بـ «التيارات الكهربائية»

واستخدم الجراحون في مستشفى جامعة كوليدج لندن (UCLH) بالفعل لعلاج مرضى سرطان البروستاتا هذه العملية التي تسمى «التثقيب الكهربائي غير القابل للانعكاس» إرسال نبضات كهربائية إلى الأورام التي تقطع غشاء الخلايا.

يزيد هذا النمط المستهدف من العلاج من مستوى دقة تقليل المخاطر على الأعضاء المحيطة، ويمكن أن يستغرق الأمر أقل من ساعة ولا يحتاج المرضى إلى المبيت طوال الليل في المستشفى.

قضايا الفساد

«نزاهة» تباشر التحقيق مع 641 متهماً وتوقف 233 آخرين في قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادي الأولى 1443 هـ.

وأكدت «نزاهة»، أنه تم تنفيذ 5518 جولة رقابية، تضمنت 641 تحقيقًا وتوقيف 233 متهمًا بينهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية).

ووجهت إلى الموقوفين اتهامات بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري، تضمنت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال واختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

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