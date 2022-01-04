«مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» يستعرض مفهوم الوسطية بالمجتمع السعودي

الرياض - محمد عبدالله - عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ورشة عمل تحت عنوان «الوسطية»، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين، ناقشت مفهوم الوسطية وأهم المعايير التي تحدد بها، ومدى مناسبتها للمجتمع السعودي في الوقت الراهن.

من جانبه، قال الأمين العام للمركز، د. عبدالله الفوزان، عن الورشة تأتي انطلاقًا من الدور الذي يقوم به المركز في تبني القضايا الوطنية وحماية النسج المجتمعي، ودعمًا لرؤية المملكة 2030 التي ركزت على تعزيز قيم التسامح والوسطية، كما يستفيد منها المركز في دراساته وبرامجه من خلال تحديد أسس للمفاهيم التي يعمل عليها.

وأشار الفوزان إلى أن الورشة تهدف إلى تحديد مفهوم الوسطية وأهم المعايير التي تحدد بها، وذلك من خلال عدد من المحاور منها: المفهوم ومعاييره، ومدى مناسبتها للمجتمع السعودي في الوقت الراهن، ومقترحات لخدمة مفهوم الوسطية والاعتدال بما يتسق مع حماية النسيج المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني.

وحظيت الورشة بالعديد من المداخلات من المشاركين والمشاركات الذين سلطوا الضوء على أهمية الوسطية والاعتدال وأثرهما الإيجابي على المجتمع، وعلى كافة مناحي الحياة.

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