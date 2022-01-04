شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعقد مؤتمر صحفي لكرنفال الزهور الثالث 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المؤتمر الصحفي الخاص بكرنفال الزهور للموسم الثالث بالأحساء الذي يقيمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء بمدينة جواثا السياحية و ينطلق اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير حتى 15 يناير 2022م.

وقد بدأ المؤتمر بكلمة من مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم بن خليل الخليل والذي تحدث عن استعدادات كرنفال الزهور للموسم الثالث ، الذي سيكون مختلفا عن النسختين الماضيتين ،وذلك بمشاركة العديد من الدوائر الحكوميةوالمشاتل الزراعية ، وكذلك مشاركة العديد من الأركان المتنوعة وهنالك ايضاً مساحة خصصت لحديقة الفراشات ، ومساحة اخرى لعرض تحفة فنية من السيارات المزينة بالزهور والورود بحيث تمتزج معاً لتصبح منظراً خلاباً يستحق التأمل ، مشيرا بأن هذه النسخة من الكرنفال سيكون هنالك عمل أكبر لوحة فنيه من الزهور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه مرسومه بالزهور.

‏ومن جانبة أكد مدير عام مدينة جواثا السياحية بأن مدينة جواثا تسعد لاستقبالها واستضافتها لهذا الكرنفال في نسخته الثالثة ، مشيرا أن النجاحات التي استمرت في النسختين الماضيتين قد اعطتنا اصراراً كبيراً على إقامة النسخة الثالثة.

الجدير بالذكر ان مدينة جواثا السياحية استضافت الكرنفال في النسختين ماضية وحيث شهدت النسخ الماضية من كرنفال الزهور بالأحساء أكبر خريطة للمملكة من الزهور والورود .

ويهدف هذا الكرنفال التماشي مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رعاه الله السعودية الخضراء إلى توعية الزوار بأهمية المحافظة على البيئة وزرع ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب ودور الوزارة في دعم الاستدامة البيئية والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة .