شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة علنية لتوزيع أركان مهرجان تسويق تمور الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت أمانة الاحساء القرعة العلنية لتوزيع الأركان المشاركة لـ "منتجي وصُنّاع التمور" في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2022" ، والمزمع انطلاقته في 13 يناير القادم ، بتنظيم من أمانة الاحساء بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الاحساء ، في ( قلعة أمانة الأحساء التراثية).

وأوضح أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عصام بن عبداللطيف الملا انه تم اجراء قرعة علنية بحضور تجار ومصنّعي التمور لاختيار الأركان الخاصة بهم في موقع سوق المهرجان ، مؤكداً على إتمام الاستعدادات لتنفيذ المهرجان في ظل التطلعات الرامية الى مضاعفة المساحة للموقع مع التشديد على تطبيق كافة التعليمات والاجراءات الوقائية التي تقرها القطاعات المعنية من حيث الدخول للمحصنين فقط، ومراعاة تطبيق ما من شأنه الحد من انتشار فايروس كورونا، بحسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ونوه الملا أن المهرجان حقق قفزات نوعية منذ انطلاقته عام 2014، في العرض والتسويق على نطاق واسع، والذي يمثل استمراراً للتصاعدات النسبية في مخرجات التمور الأحسائية من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات، بهدف ابراز منتوج التمور على المستويين الإقليمي والعالمي ، موضحاً أن المهرجان بتعدد اركانه والمصانع الوطنية المشاركة، بالإضافة الى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له من شأنه ان يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، كماانه سيُثري القطاع السياحي بالأحساء، نظير ما تحمله من ملفات عالمية وإقليمية، اضافةً الى اقامة العديد من الفعاليات التي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة في تعميق وتأصيل تمور الاحساء.

وأكد الملا على ان الأمانة وضعت ضمن مستهدفات المهرجان عدد من الخطط التطويرية لكافة الفعاليات والبرامج المصاحبة بما في ذلك سوق التمور المصنعة، سعيًا إلى تعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور.