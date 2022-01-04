«الحصيني» يتوقَّع أجواء باردة على معظم المملكة وأمطار بـ 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة على معظم المملكة عدا مكة التي قد تميل للبرودة، وجازان معتدلة .

وتوقع هطول أمطار على أقصى جنوب الرياض والشرقية، وأجزاء محدودة من مناطق نجران وجازان وعسير.

وجاء ذلك عبر تغريدة للحصيني بحسابه عبر «تويتر»، قال فيها: «سماء صحو عدا جنوب السعودية الجزيرة.. الحرارة صباح اليوم الثلاثاء 1443/6/1هـ الساعة "7".. أجواء باردة على معظم السعودية عدا مكة تميل للبرودة وجازان معتدلة.. أمطار متوقعة - إن شاء الله - على أقصى جنوب الرياض والشرقية وأجزاء من الإمارات وعُمان من خفيفة لغزيرة، وأجزاء محدودة من مناطق نجران وجازان وعسير».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مصحوبة بعوالق ترابية على جنوب المملكة.

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق (جازان، نجران، شرورة وصحراء الربع الخالي).

ويتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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