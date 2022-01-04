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أمانة الرياض توضِّح مراحل تطبيق جدول المخالفات البلدية المحدَّث

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الرياض - محمد عبدالله - قالت أمانة الرياض إن هناك مرحلتين تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ.

وتبدأ المرحلة الأولى من 15 يناير الجاري 2022 وتشمل مخالفات الأنشطة التجارية «محال الصحة العامة»، ومخالفات النظافة العامة، ومخالفات ناقلات النفايات للنظافة العامة، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات ومخالفات البيع، ومخالفات اللوحات الإعلانية، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات البناء العامة.

وأوضحت أمانة الرياض أن المرحلة الثانية تنطلق 13 أبريل 2022، وتشمل مخالفات البناء، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المحال التجارية.

ووجهت الأمانة بضرورة الإطلاع على اللائحة المحدّثة، والمبادرة بالتماشي معها لتفادي أي غرامات أو عقوبات نظامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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