الحلم أصبح حقيقة.. رحلة عمل 4 سعوديات في مركز لصيانة السيارات

الرياض - محمد عبدالله - روت 4 فتيات سعوديات تجربتهن في مركز لصيانة السيارات بالمملكة.

وفي تقرير لقناة العربية، رصدت أول مركز فني متخصص في صيانة السيارات وخدماتها، يُدار بأيدي نسائية سعودية، بعد تأهيلهن من خلال دورات تدريبية متخصصة.

وكانت البداية، عندما قرر 4 فتيات سعوديات، تشغيل المركز الفني؛ ليكون بمثابة الخطوة الأولى لعمل السيدات في مراكز الصيانة وفحص السيارات بالمملكة.

ومن جانبه قال إبراهيم الزبيدي مدير المركز، إن عمل النساء أعطى نتائج أكثر من التي كانت متوقعة، والتأثير ممتاز سواء على الأرض أو كبداية مشروع.

وقالت الياسمين بدوي «فني سيارات»، إن الجميع تقبل فكرة عمل النساء في مركز الصيانة، خاصة أن المرأة السعودية دخلت خلال السنوات الأخيرة في كل المجالات.

وتابعت أخرى «فني سيارات»، أن الفكرة مرحب بها، ولاقت قبولًا بشكل خاص من السيدات، في حين أضافت ثالثة، إنها كانت تحلم بالعمل في مجال السيارات، والآن الحلم أصبح حقيقة.