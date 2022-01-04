إنقاذ مركبة قبل لحظات من غرقها في مجرى سيل.. ومقطع يوثق الواقعة

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في سيل أحد الأودية الجارية، وذلك بعدما اقترب السائق من حافة الوادي.

ويظهر في مقطع الفيديو المصور بواسطة طائرة «درون»، التدخل السريع من المتواجدين في موقع الحادث لإنقاذ السيارة وقائدها، بعد سحبها بواسطة 3 مركبات من الأمام والابتعاد عن المنطقة الخطرة.

وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بسرعة التدخل من المتواجدين مطالبين الحذر عند التواجد في الأودية ومجرى السيول.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من محاولة اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار.

وقالت المديرية، إن السلامة تتطلب عدم المجازفة بالحياة أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية.

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