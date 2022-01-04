شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة «النواب» البحريني: المملكة سد منيع وصمام أمان لاستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، فوزية زينل، بالعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ، والتي توثقها أواصر الأخوة والقربى والروابط الإستراتيجية الوثيقة القائمة على وحدة الدم والمصير المشترك، مشيدة بما تشهده هذه العلاقة المتميزة من تنام مطرد وتقدم في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظهما الله.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدها رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس، مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، في إطار الزيارة الرسمية التي يزور فيها مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين.

وقالت: إن البلدين الشقيقين يعدان نموذجا للتلاحم والتعاضد أمام مختلف الظروف والتحديات، مشيدة بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تطور مستمر وتقدم في المجالات كافة، الأمر الذي أسهم في تحقيق المزيد من الأمن والرفاهية والاستقرار للشعب السعودي الكريم، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية تمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة، وسدا منيعا، ومركزا للعمق الإستراتيجي، وثقلا عالميا يزداد رسوخا يوما بعد آخر، نظرا لدورها الرفيع في مناصرة القضايا الإنسانية، معربة عن بالغ الاعتزاز بالدور المحوري للمملكة في دعم ورعاية مصالح الأمتين العربية والإسلامية، وبما تقوم به من نصرة القضايا العادلة، والدفاع المستمر عن وحدة الصف العربي والإسلامي، منوهة بالدور الذي تضطلع به المملكة بمبادراتها الخيرة الإنسانية والحضارية إقليميا ودوليا.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية لا تزال الشريك التجاري الأكبر على الإطلاق لمملكة البحرين، بفضل التعاون الاقتصادي المتميز والتبادل التجاري الضخم، لا سيما في ظل ما يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من دور مهم وإستراتيجي في تطوير أوجه التعاون، بما يحقق التطور للبلدين والشعبين.