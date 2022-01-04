شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «مؤشر ترتيب» للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم «مؤشر ترتيب» الذي يرتب مكاتب وإدارات التعليم والمدارس بناء على درجات طلابها وطالباتها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.

ويهدف المؤشر إلى خلق روح من التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بغرض تجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب، وإلى إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس المختلفة، وذلك لقيادات ومنسوبي قطاع التعليم العام، ويساعد الطلاب وأولياء أمورهم على تحديد المدارس المناسبة لهم.

ويُتيح المؤشر ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، بالإضافة إلى إمكانية البحث على خارطة المملكة.