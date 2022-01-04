شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: ميليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن «روابي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بتعرض سفينة الشحن ذات النداء «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 من مساء يوم الأحد الماضي أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأوضح أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وأوضح أن عملية القرصنة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وشدد على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة؛ نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية؛ وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.