شكرا لقرائتكم خبر عن «جرس إنذار».. صعود منحنى كورونا قد يدفع لقيود أكثر صرامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد منحنى كورونا في المملكة قفزة جديدة أمس، عبر تسجيل 1746 حالة، بزيادة نحو 700 حالة عن اليوم السابق، وضعفين عما كانت عليه الحالات قبل أسبوع، بينما ارتفعت الحالات الحرجة نحو 200 % خلال 14 يوما، فيما أرجع مختصون تزايد عدد الإصابات اليومي إلى التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرين إلى أن الوضع الراهن يتطلب التشديد في الاحترازات، وفرض القيود في بعض المناشط والمناسبات، حتى لو وصل الأمر إلى الحظر الجزئي أو الكلي للحد من التفشيات التي قد تثقل كاهل المنشآت الصحية.

مسؤولية فردية

وقال طبيب زمالة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض د. عليان آل عليان، إن منحنى عدد الإصابات اليومية صار موازيا للمنحنى العالمي لأعداد الإصابات بهذا الفيروس، مع انتشار متحور أوميكرون في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن التهاون في تطبيق الاحترازات أحد أسباب الارتفاع، وهو ما يستدعى التدخل السريع للحد من خطورة الوضع والحسم ضد التهاون في الإجراءات الاحترازية، حتى لا نعود لنقطة الصفر وفرض حظر التجول من جديد.

وقال: الكرة لا تزال في ملعبنا، وكل فرد مسؤول عن وقايته ووقاية من حوله بالالتزام، والحرص على تلقي الجرعة التنشيطية، حتى نعبر إلى بر الأمان.

أمر متوقع

وذكرت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن، د. عائشة العصيل، أن التزايد في عدد الإصابات أمر متوقع عالميا، مع انتشار المتحورات ومن بينها «أوميكرون»، المتحور السائد حاليا في دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى حاليا بلا منازع، والتهاون في تطبيق الاحترازات أحد أبرز الأسباب، مشددة على أهمية تلقي جرعات اللقاح، ومن بينها الجرعة التنشيطية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، كارتداء الكمامات بشكل صحيح، والالتزام بـ«العزل» في حالة المخالطة.

وقالت: التزايد اليومي بشكل كبير قد يقود الجهات المختصة لإجراءات صارمة كالحجر وتشديد الغرامات للمخالفين، وبالأخص إذا زادت نسبة التنويم في المستشفيات وإشغال أسرة العناية المركزة، جراء ارتفاع الحالات الحرجة، مشددة على ضرورة زيادة الجولات التفتيشية وفرض الغرامات للمخالفين، والتأكد من استكمال جرعات اللقاح ومن بينها الجرعة التعزيزية المنشطة.

تشديد الإجراءات

وتوقعت استشاري الأمراض المعدية د. حوراء البيات، ارتفاع الحالات للضعف في الأسابيع السابقة، حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن تضاعف الحالات الحرجة «مؤشر مقلق»، ونتمنى من أفراد المجتمع كافة ضرورة الالتزام بجميع الإرشادات الوقائية من ارتداء الكمامات، والمسافة الآمنة، وتجنب التجمعات والمصافحة والعناق وعدم تقبيل الأطفال، حتى نكسر سلسلة انتشار الفيروس، إضافة إلى أهمية تلقي الجرعة المعززة لمواجهة المتحورات وتخفيف الأعراض حال الإصابة.

وقالت: هناك دائما مراقبة من الجهات المعنية، وتقييم مستمر للوضع، وفي حال ازدياد المنحنى أكثر من ذلك، سيتم تشديد الإجراءات، كإلغاء المناسبات الاجتماعية، وغلق المدارس والمطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يمثل «جرس إنذار» للجميع بضرورة التكاتف والالتزام للوصول إلى بر الأمان.

مستجدات الإصابة

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 1746 حالة مؤكدة، وتعافي 341، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 559852، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 542754، فيما جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8881.

المرحلة الحالية تتطلب تكثيف إجراءات الوقاية

1746 إصابة بالفيروس في 24 ساعة