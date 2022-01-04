شكرا لقرائتكم خبر عن صور «الشيخ» ترفع راية المملكة في معرض منارة السعديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المصور الفوتوغرافي عبدالله بن حسين الشيخ، في المعرض الإبداعي الذي افتتحته وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، بمنارة السعديات في «أبوظبي»، وجاءت مشاركة الشيخ بمجموعة من الصور، التي تمثل المملكة بحضارتها وتراثها بواحة الأحساء.

ويتضمن المعرض صورا متوجة لمصورين فوتوغرافيين بارزين في احتفالية مسائية خاصة في منارة السعديات، الوجهة الثقافية الشهيرة في أبوظبي، وهي تجربة تلقي الضوء على أعمال مصورين محليين وإقليميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيف منارة السعديات بعضا من أشهر المعارض والمنشآت الفنية في أبوظبي.

وتضم الفعالية، فضلا عن معرض التصوير الفوتوغرافي الحصري، العديد من الأنشطة التفاعلية وورش العمل والندوات اليومية للزوار وعشاق التصوير هواة ومحترفين، بإشراف مجموعة من الخبراء في هذا المجال، وذلك بمشاركة نخبة من المصورين أصحاب الخبرات المتنوعة والتجارب في عالم التصوير الفوتوغرافي.