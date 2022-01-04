شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية يكرم مبتكر طائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية د. سامي بن غازي العتيبي الطالب مراد عبدالله الحربي مبتكر أفضل طائرة «دورن» والفائز بمسابقة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور مدير مكتب تعليم الظهران سعيد القحطاني، وأعرب العتيبي عن اعتزاز إدارة التعليم بالطلاب الموهوبين والموهوبات في المنطقة الشرقية، مضيفًا إن الموهوب متى ما وجد الدعم والرعاية والتدريب المتخصص والتمكين من مهارات البحث العلمي سيقدم المنجزات ويحقق الابتكارات.

وأشار إلى إن إدارة التعليم وكافة مكاتب التعليم تسير وفقًا لهذا التوجه؛ لما للابتكار من أهمية على الطالب والمجتمع أو الوطن بأكمله، وبارك حصول الطالب الحربي على المنجز بجائزة «منشآت» عبر تحدٍّ أطلق باسمه لحث أقرانه على مواصلة الإبداع.

وأكد القحطاني أن المكتب يوفر فصول موهبة في المدارس التابعة له، بالإضافة إلى مسارات من المرحلة المتوسطة وحتى نهاية المرحلة الثانوية لضمان سير رحلة الإبداع والموهبة.

فيما تحدث الطالب الحربي عن تجربته في ابتكار طائرة درون تحمل كاميرا ذات خصائص عالية تستخدم الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى الدور الداعم لمدير متوسطة ابن المظفر وكافة المعلمين؛ ما أسهم في الوصول إلى الابتكار الحالي.

يُذكر أن مسابقات وتحديات منشآت تحمل اسم المتسابق في كل مرحلة لتحفيز أقرانه على محاكاة الابتكار لتشجيع الطلاب والطالبات على صقل المواهب واكتشاف المهارات.