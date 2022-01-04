شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة والتحكم» : نساعد في قرارات الاحترازات.. وتنبؤات الإصابات وصلت إلى 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المملكة اعتمدت الشفافية الكاملة.. والأعداد اليومية دقيقة جدا

إعادة تأهيل 1200 جهاز تنفس صناعي وتوزيعها

الجائحة فرضت أنموذجا ناجحا لـ«الطب الافتراضي»

تحولنا إلى متابعة النظام الصحي

و«كورونا» معا في 36 ساعة

أكدت مدير العمليات في المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في وزارة الصحة د. داليا خان، عمل المركز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ لمتابعة سير أعمال أقسام الطوارئ بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي للفيروس، إذ ساهمت بيانات المركز في التنبؤ عن أعداد المرضى والأدوية والأسرة في العناية المركزة لمدة 90 يوما.

وأوضحت لـ ”الخليج 365”، أن المركز اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية، منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين، وفق اللوائح الصحية الدولية المتبعة، والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الوباء والتصدي له، من خلال مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، واضافت ان المركز يساعد على اتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ولكنه لا يتخذ القرار وإلى نص الحوار:

كيف بدأت فكرة المركز وما أهدافه؟ أنشئ المركز في عام 2019، وذلك عقب زيارات لقيادات وزارة الصحة، بين عامي 2017 و2018، لعدد من المراكز في دول العالم، لاستخلاص أفضل تجارب الأداء، وفقا لاحتياجات المملكة لهذا النوع من المراكز الصحية، وتشمل أبرز خطط المركز تقديم الرعاية الطبية في جميع المناطق، ومتابعة وصول الخدمات للمرضى، مع رصد المخرجات ونسبة الرضا، وتوزيع الموارد؛ من أطباء ولوازم طبية، وطرق توزيعها بين المناطق، وضمان عدم وجود عجز، بما يحقق كفاءة الإنفاق.

ما أبرز المنجزات خلال الجائحة؟

يهدف المركز إلى تعزيز النظام الصحي، واتخاذ القرار الفعال، والتوسع والتعاون، وعندما بدأت جائحة كورونا، تابعنا جاهزية النظام الصحي واستعداده، وبدأ التعاون بين المركز ومركز الكوارث والأزمات تحت مظلة وزارة الصحة، إضافة إلى متابعة جاهزية المستشفيات وتوفر المستلزمات الطبية لمكافحة العدوى، وركزنا على عدد المستشفيات المؤهلة لاستقبال الحالات، ودعم احتياجاتها، وسبل دعم صانعي القرار والاستعدادات التي يجب أن تتوفر، وهذه البيانات ساعدتنا في التنبؤات لـ3 أشهر عن أعداد المرضى والأدوية والأسرة في العناية المركزة، واستطاع المركز توفير أجهزة التنفس في بداية الجائحة والحفاظ على عدم نقصها، من خلال حصر جميع الأجهزة المتوفرة في المملكة والاستفادة من الأجهزة المعطلة، بعد إصلاحها، وفي غضون 3 أشهر تم إعادة تأهيل نحو 1200 جهاز وتوزيعها.

كما جرى التنسيق مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين، بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات، ورصد القادمين وتطبيق التقييم الصحي في المنافذ، ومتابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كيف تم ضبط مواعيد الرعاية الصحية مع ازدياد الحالات؟

كان لدى المركز، في البداية، مؤشرات خدمة المواعيد وتوزيعها، ومع بدء الجائحة استطعنا التحول من متابعة النظام الصحي إلى متابعة كورونا والنظام الصحي، معا، وذلك في 36 ساعة، إضافة إلى الربط مع أنظمة الرصد، وبناء لوحات التنبؤ والتقصي، والعمل على التقارير الخاصة بالفيروس، ومتابعة أعداد الأسرة في العناية المركزة والأسئلة والاستفسارات التي تصل للوزارة بخصوص الجائحة.

ما دور المركز في توفير اللقاحات؟

المركز يمنح مسألة تويع اللقاحات، رعاية كاملة، وغرفة متابعة اللقاحات، تتابع العملية بداية من استيراد اللقاح والأعداد المطلوبة، وكيفية التوزيع والتخزين وضمان إعادة الفائض وكيفية توزيعه بين المراكز.

كيف تغلبتم على إشكالية تأجيل مواعيد الجراحات في بداية كورونا؟

المركز عمل على خطة شاملة في معرفة الأعداد التي تصل إلى المستشفيات، والطبيعي أن يؤثر ارتفاع عدد الحالات في العلميات الجراحية الروتينية، التي يمكن تأجيل إجراؤها، نظرا للحاجة إلى العناية المركزة لمرضى كورونا، وقد تم استيعاب جميع الحالات، ومع وجود اللقاحات انخفضت الحالات، وهو ما أدى إلى إعادة ضبط العمليات الجراحية الروتينية في مواعيدها دون تأجيل.

و«الصحة» ألغت بعض المواعيد كإجراء روتيني في بداية الأزمة، وأعادت جدولة المواعيد، مثل صحة الأم والطفل وغيرها من المجالات المتعلقة بالأمراض المزمنة، وركزنا على ضمان استمرار تطعيمات الأطفال وكذلك وجود مراكز «تطمن» والتي بدأت داخل المراكز الصحية.

كيف تقيمين تجربة «الطب الافتراضي»؟

الطب الافتراضي أو ما يعرف بالطب عن بعد، يتم عن طريق التواصل مع الأطباء مرئيا، وبدأت التجربة في أيام الحجر، وشهد هذا المجال إقبالا متزايدا، وهناك بعض الحالات يستطيع الطبيب عن بعد إعطاء المريض الوصفة العلاجية، أو توجيه المستفيد إلى الطوارئ في أقرب مستشفى للمريض دون الحاجة للحضور إلى العيادة، في تجربة مهمة وناجحة.

هناك من يشكك في عدد الحالات اليومية المعلنة؟

المملكة اعتمدت منذ بداية الجائحة، ومع ظهور أول حالة إصابة، سياسة الشفافية، وكل الأرقام المعلن عنها في غاية الدقة، وهناك موقع إلكتروني يتم تحديثه بشكل يومي، وتظهر، خلاله الحالات، سواء في المملكة أو في كل دول العالم، والجميع يستطيع الرجوع إليه، كما أن المؤتمر الصحفي الذي استمر طوال أيام الجائحة كان يعرض المستجدات الفيروس بشفافية متناهية، والمركز يعمل على متابعة كل جديد بشأن متحورات فيروس كورونا بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.

هل قرار منع التجول مع بداية الجائحة يرجع للمركز؟

المركز يساعد على اتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ولكنه لا يتخذ القرار، ودور المركز هو تقديم التقارير والأرقام عن الجائحة وهناك لجان توجيهية وتنفيذية هي من تقرر الإجراءات.

متابعة مستمرة للمتحورات وطرق مواجهتها

تقديم الرعاية بجميع المناطق مع رصد المخرجات ونسبة الرضا

نستخلص أفضل تجارب الأداء عالميا وفقا لاحتياجات المملكة

نهدف إلى تعزيز النظام الصحي واتخاذ القرار السريع والفعال

نتابع استيراد اللقاح والأعداد المطلوبة وكيفية التوزيع والتخزين

استشراف مستقبلي للجائحة .. ومتابعة جاهزية المستشفيات وتوفر المستلزمات