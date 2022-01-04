شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 287 قطعة «شباك محظورة» بسواحل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف وبالتعاون مع قيادة حرس الحدود بقطاع القطيف، 287 قطعة شباك محظورة الاستخدام في المملكة، بأطوال تزيد عن 21 ألف متر، وذلك خلال الحملة التفتيشية على قوارب الصيد ببعض مراسي المنطقة الشرقية.

وبيَّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري، أن الحملة تأتي استمرارا لدور الوزارة ممثلة بفرعها في الشرقية، للمحافظة على الثروات الطبيعية المتجددة ومقدراتها، ولضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الحملة جاءت لمتابعة سير عمل قوارب الصيد الكبيرة والصغيرة وقت الإبحار، ومدى تقيدها باستخدام الوسائل النظامية أثناء الصيد.

وبيَّن م. عامر المطيري أن الحملة التي أطلقت أسفرت عن ضبط 287 قطعة شباك نايلون ممنوعة، ويبلغ طولها 21.525 مترا، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، وكذلك تحذير قوارب الصيد من العقوبات المترتبة على المخالفات، التأكيد على اتباع الأنظمة والقوانين التي نص عليها نظام الصيد، علما بأن المخالفة قد تصل إلى 15 ألف ريال.

من جهته، أوضح مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد خالد الشويرد، أن هناك 7 أنواع من شباك الصيد المحظور استخدامها في المملكة، وهي: شباك النايلون أحادية الخيط، وشباك النايلون متعددة الخيط، وشباك النايلون متعددة الطبقات، وشباك الأسماك التي تقل فتحة العين فيها عن 2 بوصة، والشباك الخيشومية التي تقل فتحة العين فيها عن 3.75 بوصة، وطولها أكثر من 2400 وعمقها 3 أمتار، وشباك الجر القاعي للروبيان التي تقل فتحة العين فيها عن 1.5 بوصة، وشباك الجر القاعي للأسماك.