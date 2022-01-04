شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 مبنى من 25 آيلة للسقوط بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت بلدية الخبر 25 مبنى من المباني الآيلة للسقوط، التي تشكل خطرا على المجاورين ومرتادي الطريق في عدة مواقع، في الوقت الذي أزالت 18 مبنى منها مؤخرا ورفعت محاضر رسمية لإزالة 7 مبان أخرى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع اللجنة المعنية، التي تضم عددا من الجهات الحكومية.

وأوضح لـ«اليوم» رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي، أن ذلك يأتي ضمن تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، مبينا أنه بدأت إجراءات الإزالة بحصر أعداد المباني المهجورة والآيلة للسقوط ثم توجيه إنذارات لأصحابها بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل إزالتها فعليًا، فيما ستتم إزالة 7 مبان أخرى قريبا بمشاركة من إمارة المنطقة الشرقية والدفاع المدني ومديرية المياه وشركتي الكهرباء والاتصالات ووضع إشعارات تمهيدًا لإزالتها.

وأضاف الحربي إن المباني تشكل منظرًا غير حضاري وخطرًا يهدد السكان والمارة، وكذلك تتسبب بإزعاج السكان وتهديد لصحتهم كونها مصدرا لانتشار الحشرات والقوارض ومصدرًا للتلوث بسبب تجمع النفايات والمخلفات.

وكانت ”الخليج 365” قد نشرت سابقا تقريرا ميدانيا يرصد مباني مهجورة وأخرى آيلة للسقوط متوزعة بمواقع مختلفة داخل الأحياء محدودة الدخل في الخبر والدمام، تحولت معظمها لأوكار يرتادها أصحاب الجرائم والعمالة المخالفة، وأصبحت مصدرا للتلوث وبيئة حاضنة للحيوانات الضالة والحشرات والقوارض ومكانا لتجميع النفايات والمخلفات، وباتت هذه المباني ترفع راية التشوه البصري والإهمال الحضري، التي لا تزال صامدة منذ سنوات رغم تساقط أجزاء منها في وجه الزمن، ورغم محاولات واجتهاد أمانة المنطقة في إزالة الكثير منها إلا أن هذه المحاولات تصطدم بالفشل أحيانا، نتيجة وجود معوقات وإشكاليات متعلقة بجهات خدمية أخرى تقف حائلا دون معالجة هذه الأزمة.