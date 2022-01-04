5 رسائل مهمة من متحدث «الصحة» لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - وجه د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مجموعة رسائل مهمة إلى المواطنين والمقيمين وأولياء أمور الطلاب، وكذلك العاملون بالقطاع الطبي، لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال «العبدالعالي»، في لقائه ببرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، إننا في موسم شتاء وتزداد فيه الأمراض الفيروسية، وهي ليست كلها كورونا، لكن كلها خطيرة ويجب أن نقي أنفسنا والآخرين من الإصابة بها، مشيرًا إلى أن الإجراء الأول لأي شخص بدأ يشعر بأعراض هو عزل نفسه وتجنب مخالطة الآخرين لعدم نشر العدوى.

وأضاف متحدث الصحة، أنه إذا كانت تلك العدوى تستلزم الرعاية الصحية يجب عليه التوجه إلى أقرب عيادات «تطمن»، لإجراء المسحة والفحوصات اللازمة.

ووجه «العبدالعالي»، رسالتين مهمتين ومباشرتين إلى المجتمع ككل بمواطنيه ومقيميه، قائلًا: «الأولى التقيد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، والثانية المسارعة بأخذ اللقاحات المستحقة».

ولأولياء أمور الطلاب والأطفال الذين باتوا ضمن الفئات المستحقة لجرعات اللقاحات، قال «متحدث الصحة»: «لا تأخذون المعلومة من أي أحد، فالأصل في أي معلومة فيما يتعلق بالأمور الطبية اعتبرها شائعة وخطأ، وعليك الرجوع إلى المصادر والحسابات الرسمية والتي لا تنقل إلا كل ما هو موثوق وصادق، وهو ما ثبت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم».

واختتم «العبدالعالي»، بالترحم على شهداء الجيش الأبيض ضحايا الوباء اللعين، موجهًا تحية شكر وعرفات لمن لا يزالون يواجهون الجائحة في الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين، الذين يقدمون الخدمة الطبية لكل مواطن ومقيم.

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