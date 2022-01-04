بالفيديو.. مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا.. متحدث الصحة: هذا تأثير اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن إيجابية لقاح كورونا، وقدرته على الحد من تأثير فيروس كورونا.

وأوضح متحدث الصحة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «يا هلا»، المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير فيروس كورونا، والحد من مضعافاته.

وأشار إلى أنه في الجائحة الأولى شوهد مصابي فيروس كورونا في أغلب دول العالم، وهم لا يجدون أماكن بالعناية المركزة، كما وجدوا في الشوارع والحدائق العامة.

وأوضح متحدث الصحة، أنه رغم زيادة الإعداد المصابه بفيروس كورونا، فإن قليلهم فقط يحتاج إلى عناية مركزة، وهذا يعود إلى نتائج اللقاحات.

وقال د. محمد العبدالعالي، إن قلق المواطنين من زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا، والهاجس الذي ينتاب البعض بشأن إمكانية عودة الإجراءات الاحترازية المشددة، محل تقدير، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى أي مستوى من الإجراءات الاحترازية له لجان متخصصة تراقب الوضع باستمرار لاتخاذ القرار المناسب.

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