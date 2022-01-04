عاجل | ربع حالات كورونا الجديدة في الرياض

تصدرت مدينة الرياض، المدن الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة في المملكة، حيث بلغت نسبتها من إجمالي الحالات النشطة نحو الربع بـ 22.1 %، في حين حلت جدة في المرتبة الثانية بـ 1532 حالة جديدة، مثلت 18 % من إجمالي الحالات، وحلت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 1486 إصابة، ورابعا جاءت المدينة المنورة بـ 353، ثم الهفوف بـ 291.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحترازات الصحية خطوة ضمن خطوات في رحلة التعافي والوصول لبر الأمان، وذلك بعد أن سجلت الوزارة ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، حيث بلغت 90 حالة.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل «1746» حالة، مؤكدة وتعافي «341» حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة «90» حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ «559852» حالة وبلغ عدد حالات التعافي «542754» حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة «8881» حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

توزيع الحالات الجديدة حسب المدن

1.818 الرياض

1.532 جدة

1.486 مكة المكرمة

353 المدينة المنورة

291 الهفوف

245 الدمام

114 الخبر

109 المبرز

86 الطائف

79 تبوك

79 عرعر

92 ينبع

77 رابغ

76 بريدة

60 الظهران

52 الخرج

50 أبها

62 القطيف

منحنى الإصابات خلال الأيام الأخيرة

منحنى إصابات كورونا في المملكة يشهد ارتفاعا مستمرا:

الثلاثاء

602

الأربعاء

744

الخميس

752

الجمعة

819

السبت