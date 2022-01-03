«ذا صن»: نيوم مدينة مستقبلية بتقنية خيالية وتكلفة 500 مليار دولار

الرياض - محمد عبدالله - اعتبرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مدينة «نيوم» ستمثل نقلة نوعية كبيرة في المملكة العربية السعودية المحافظة؛ حيث ستعتمد على استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة لبناء مدينة عالية التقنية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن المدينة المستقبلية الجديدة ستكون مدعومة بميزانية ضخمة قدرها 500 مليار دولار من مخصصات صندوق الاستثمارات العامة، وستشمل كذلك تكنولوجيا ليست موجودة حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام المدينة المستقبلية على الحدود مع الأردن ومصر، على أن تبدأ في استقبال الزوار والأعمال بحلول العام 2025، وستكون بحجم ضخم يعادل حجم العاصمة البريطانية لندن بمقدار 17 مرة على أقل تقدير.

وتظهر وثائق تخطيط المدينة المستقبلية سيارات تاكسي طائر، وطائرات دون طيار واستخدام للإنسان الآلي «روبوت» على نطاق واسع، على غرار أفلام هوليود الشهيرة «Blade Runner » وفيلم «Back to the Future II»، واستخدام خادمات آلية وغيرها.

خادمات آلية ومطر صناعي

وتقوم «نيوم» على مفاهيم جديدة كليًا في عالم التقنية والتكنولوجيا، وتسعى لتحويل الممارسات اليومية العادية، مثل القيادة والتنقل وغيرها، إلى تجربة لا مثيل لها.

وتسعى المملكة إلى جذب «ألمع وأفضل المهنيين في العالم إلى المدينة وخلق مركز ضخم للأعمال والتجارة، للتفوق على المنافسين في الإقليم».

كما تعتمد المدينة على تقنية جديدة معروفة بـ«البذر السحابي» لإنشاء سحب ممطرة، تقوم على استخدام مواد مثل الجليد الجاف، ورشه من الطائرات المسيرة دون طيار في السحب لتوليد المطر، إلى جانب بناء قمر ضخم يضئ سماء المدينة كل ليلة.

ومن المخطط أن تتولى الروبوتات مهام مثل الأمن والأمور اللوجستية والتوصيل للمنازل وتوفير الرعاية لكبار السن وغيرها من المهام البسيطة.

وتتضمن بعض المقترحات الغريبة للمدينة «ديناصورات روبوت» في حديقة ضخمة ستقام على غرار حديقة «جوراسي بارك».

ومدينة نيوم جزء من رؤية المملكة لعام 2030 الهادف لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على الواردات النفطية. ومن المقرر أن تعمل المدينة وفق قوانين خاصة بها، يتم الإعداد لها في الوقت الحالي.

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