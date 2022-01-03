«الشورى» يطالب وزارة الصحة بسعودة الوظائف وتوطين صناعة اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية، اليوم الإثنين، من وزارة الصحة، بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الشورى، عبر موقع «تويتر»، إنفوجرافًا يوضح مطالبات المجلس من وزارة الصحة.

وجاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، بخصوص التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/1442هـ.

كما طالب المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، بالإضافة إلى توحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية.

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