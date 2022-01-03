تجنب 4 أشياء أثناء هطول الأمطار لضمان السلامة

الرياض - محمد عبدالله - نشرت أمانة المنطقة الشرقية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مجموعة من الإرشادات، التي تضم سلامة المواطنين وأمنهم أثناء هطول الأمطار وبعد توقفها.

وحددت الأمانة، خلال تغريدتها، 4 إرشادات على وجه التحديد، يجب على المواطنين اتباعها خلال هذه الفترة، التي تشهد سقوطًا للأمطار.

وجاءت هذه الإرشادات كالآتي:

. الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الحدائق.

. الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع.

. الابتعاد عن الهناجر (الشينكو).

. لا تتأكد من التوصيلات الكهربائية.

تنبيهات الأرصاد

وفي صباح اليوم، نبّه المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار حالة الضباب في عدة مناطق بالمملكة، مثل الرياض، القصيم، الجوف، حائل، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول في منطقة جازان.

ولفت المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن حالة الضباب في عدة المناطق تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية أو شبه انعدامها في منطقة الجوف.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر, لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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