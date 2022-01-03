فطريات وأدوية ضارة.. متحدث «الصحة» يحذر من الخلطات الشعبية لعلاج كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حذر د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، من الخلطات الشعبية التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنها فعالة ضد كورونا وتكسب الجسم المزيد من المناعة.

وقال «العبدالعالي»، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن أعداد تلك الخلطات يصعب حصرها وبعضها مثير للضحك، مؤكدًا أن بعضها به فطريات ومخزن بطريقة خاطئة وبعضها مطحون فيه أدوية ضارة.

وأضاف متحدث الصحة، أنه حتى الآن لا يوجد دليل علمي أو حتى بالتجربة عن فاعلية هذه الأنواع من الخلطات، والغريب أنه يوجد من يدافع عنها بطريقة غير طبيعية.

وتابع: «مرت علينا الكثير من الأسماء مثل القسط الهندي، وخلاصة الثوم.. وغيرها سمعنا عنها منذ بداية الجائحة، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين نتائجها اليوم؟».

اقرأ أيضا:

متحدث «الصحة» يوضح إمكانية عودة منع التجول بعد زيادة حالات كورونا