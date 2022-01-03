بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من جريان الأودية: لا تخاطروا بحياتكم

الرياض - محمد عبدالله - جددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من محاولة اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار.

وقالت المديرية، إن السلامة تتطلب عدم المجازفة بالحياة أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية.

وبثت المديرية، مقطع فيديو يوضح تداعيات المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريان السيول.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.

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