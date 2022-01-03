القبض على شخصين يتباهيان بالتعاطي ونشره

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إنذار المحلات المخالفة للاحترازات بنجران
كثفت أمانة منطقة نجران جولاتها التفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات...
أمطار الشتاء تربك المناطق رغم التحذيرات
رغم تحذيرات الدفاع المدني للجميع بتوخي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من...
دفء شتاء العروس
شكل الشفق الأحمر لوحات تشكيلية بديعة، أضاءت معها شواطئ جدة، وامتزجت بين وداع الشمس للأفق، وانخفاض درجات الحرارة، وسط أجواء شتوية،...
الشورى للصحة: سعودوا وظائفكم
طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة بإستراتيجية صحيحة، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية...
الفيصل يستقبل رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة
استقبل مستشار خادم الحرمين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، المهندس...
العدل : رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة إلكترونية
تميّز قطاع التوثيق بوزارة العدل خلال العام 2021 بخدمات متعددة، كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات...
الحالة المطرية مستمرة على أبها
تشهد مدينة أبها لليوم الثالث على التوالي استمرارا لهطول الأمطار، بين متوسطة إلى غزيرة. مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث سجلت...
الاستعلام عن طلبات التنفيذ عبر تطبيق ناجز
دشنت وزارة العدل خدمة جديدة تمكن المستفيدين من استعراض كافة طلبات التنفيذ الخاصة بهم، سواء الشخصية أو بالنيابة، وكذلك طلبات المنفذ...
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