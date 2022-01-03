أمطار الشتاء تربك المناطق رغم التحذيرات

رغم تحذيرات الدفاع المدني للجميع بتوخي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، أربكت الأمطار الغزيرة التي شهدها العديد من المدن والمحافظات حركة السير من أول يوم لهطول الأمطار الجمعة المنصرم، وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، كما تسببت في سقوط بعض الصخور على الطرق الرئيسة والفرعية، كما اجتاحت السيول الأودية والطرق الفرعية، فضلا عن تدني الرؤية الأفقية لعدة أمتار بسبب الضباب الكثيف، مما أدى إلى استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ، خاصة مع الحالة المطرية التي تستمر حتى غدا.

تمركز وانتشار

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع في جميع المراكز. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية المقدم محمد الحمادي أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة، مهيباً بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، حفاظاً على سلامتهم.

تجمعات المياه

ووجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لموسم الأمطار الذي تشهده المملكة هذه الأيام، واتخاذ الإجراءات لتنفيذ خطط مواجهة مخاطر الأمطار وما يصاحبها من جريان السيول وتجمعات للمياه في الأحياء السكنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

معالجة التداعيات

وتسببت تجمعات مياه الأمطار في بيش والدرب في إرباك حركة السير بالشوارع والطرق، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف تواجدها في مواقع التجمعات المائية، واستنفرت لمواجهة الحالة المطرية، ومعالجة تداعياتها، وفتح الطرق المتضررة. ووجه محافظ الدرب عبد الرحمن الهزاني الجهات الأمنية والخدمية برفع جاهزيتها ومباشرة مهامها مع تداعيات الأمطار التي تشهدها المحافظة، وحذر ‏الدفاع المدني بما وصل إليهم من تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد المجيد مذكور، أنه تم الوقوف على مواقع تجمعات الأمطار، واتخاذ الحلول المناسبة لتصريف المياه، وتسهيل الحركة المرورية، وفتح الطرق، ومتابعة المواقع المتضررة.

فتاة شواص

إلى ذلك تم صباح أمس العثور على الفتاة المفقودة في مركز شواص شمال منطقة عسير. وكانت السيول القوية قد جرفت مركبة والدها أمس الأول بعد عودتهم من المدرسة وعثر على والدها المسن أول من أمس بعد انحسار السيول، فيما لم يتم العثور على الفتاة إلا أمس.