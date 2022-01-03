دفء شتاء العروس

ورصدت «دوت الخليج» الشفق الأحمر، وانعكاسه على البحر في الواجهة البحرية بمحافظة جدة، وتوثيق الزوار لحظات غروب الشمس، التي خطفت الأبصار، بعد تحلل الضوء إلى ألوان الطيف في ظاهرة تذوق بصري ممتع.
وقد استقبلت الواجهة البحرية الشمالية بجدة آلاف الزوار، ورسمت البهجة على محياهم، وسط ممارسة 5 هوايات ترفيهية، ممثلة في: رياضة الدراجات، والمشي، والتصوير، وألعاب الحدائق، والاستلقاء على الشاطئ.
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