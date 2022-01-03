شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المولدات الكهربائية الاحتياطية بالمسجد الحرام استعدادًا لموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بالشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، خططها التشغيلية المتعلقة بمواسم الأمطار، من خلال تجهيزها لمخارج الصوت الاحتياطية و فحصها بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامتها، وفحص وعمل الصيانة الطارئة لجميع المولدات الاحتياطية الكهربائية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية و التشغيلية و الصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الوكالة قامت برفع الجاهزية لمنظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، مع الاستعداد الكامل للقوى البشرية والفنية والبدء بتفعيل الخطط التشغيلية استعدادا للحالة المطرية.

و أكد على تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الوكالة أثناء هطول الأمطار و رصد الملاحظات الميدانية و سدادها على الفور.

واختتم القرشي حديثه أن هذه الخدمات تأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على رفع كافة التجهيزات لمواكبة الحالة المطرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتهيئة جميع الخدمات و توفير بيئة آمنة وروحانية متكاملة للمعتمرين والزائرين بالحرمين الشريفين.