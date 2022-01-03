شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يرعى المخيم العلمي الخامس لأيتام المملكة السبت القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية السبت القادم، المخيم العلمي الخامس لأيتام المملكة، الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاركة ١٢٠ يتيماً من الطلاب والطالبات المميزين في المرحلة الثانوية، يمثلون ٢٨ جمعية من جمعيات رعاية الأيتام من كافة أنحاء المملكة، وذلك بمقر الجامعة بالظهران .

وأشار مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي، إلى أهداف المخيم والبرامج النوعية التي ستقدم للطلاب التي تشمل إنترنت الأشياء، الطاقة المتجددة، علم البيانات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التي تم اختيارها بعناية في مجالات علمية دقيقة تتواكب مع رؤية المملكة 2030م، مبيناً أن المخيم سيقام هذا العام عن بُعد عبر المنصات التعليمية الإلكترونية ، فيما تم إجراء اختبارات ومقابلات شخصية للطلاب لمعرفة رغباتهم وتحديد المسار الأفضل لكل طالب.

من جانبه، أكد وكيل عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور خالد العنزي، حرص الجامعة على نجاح المخيم ومشاركتها في تنظيمه للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن برامجها لخدمة المجتمع، حيث يقدم المخيم برامج نوعية للطلاب والطالبات تسهم في توسيع مداركهم، وصقل مواهبهم في علوم لها أهميتها وستجعلهم مبدعين بإذن الله، مشيراً إلى أن الجامعة نظمت ورش عمل لاختيار البرامج والمسارات والمحتوى والتحضير للبرنامج .