البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه نجران

الرياض - محمد عبدالله - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة نجران، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل في جميع الخطوات التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان، بشجاعة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازماً تجاه هذه الاعتداءات المتكررة الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة القانون الدولي الإنساني.

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