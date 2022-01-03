القصة تعود لـ71 عامًا.. لماذا يستهل كل ولي عهد ياباني جولاته الرسمية الخارجية بزيارة المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن أسباب قيام كل ولاة العهد في اليابان بزيارة المملكة في أولى جولاتهم الرسمية الخارجية.

وقالت «دارة الملك عبدالعزيز» في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت عنوان «قصة وصورة تفاصيل الحكاية التاريخية»، إن «القصة تعود إلى قبل (71) عامًا عندما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز (الأمير فهد آنذاك) في مراسم تتويج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عام 1953 في لندن نيابة عن والده الملك عبدالعزيز».

وتابعت «لاحظ (الملك فهد) أن ولي عهد اليابان أكي هيتو جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناءً على مكانة هيتو وليًا للعهد».

وأضافت: «هذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية وسرع في العلاقات البينية وقررت تقديرًا لذلك أن المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي عهد اليابان وأن يصبح تقليدًا لكل ولاة العهد في اليابان».

يذكر أن الاتصالات الرسمية بين دولة اليابان والمملكة بدأت عام 1938م، وكانت المملكة من أوائل الدول التي ساندت اليابان وصوتت معها، حين بحث موضوع قبولها عضوًا في الأمم المتحدة.

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