الدفاع المدني ينوه باتباع الإرشادات بشأن الحالة المناخية في جازان

الرياض - محمد عبدالله - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة التقيد بالإرشادات تزامنا مع الحالة المناخية التي تشهدها منطقة جازان.

وقالت المديرية، عبر تويتر، إن مدني جازان يتابع الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًا، ويدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة.

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