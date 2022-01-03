بالفيديو.. اشتعال النيران في محول كهربائي بجازان بسبب الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق احتراق محول كهربائي وتصاعد ألسنة اللهب منه في حي السويس بمنطقة جازان نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وباشر الدفاع المدني في المنطقة الحادث، فيما نصح بالابتعاد عن مناطق الخطر؛ لتجنب الأخطار.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار حالة الضباب في عدة مناطق بالمملكة، مثل الرياض، القصيم، الجوف، حائل، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول في منطقة جازان.

لفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن منطقة جازان، الدرب، بيش ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

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