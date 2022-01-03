شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والبحرين تبحثان تطوير آليات العمل المشترك وتوحيد الجهود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني بالعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي توثقها أواصر الأخوة والقربى والروابط الاستراتيجية الوثيقة القائمة على وحدة الدم والمصير المشترك، مشيدة بما تشهده هذه العلاقة المتميزة من تنامي مضطرد وتقدم في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب بالعاصمة البحرينية المنامة مع رئيس مجلس النواب البحريني السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين.

وقالت خلال جلسة المباحثات أن البلدين الشقيقين يعدان نموذجاً للتلاحم والتعاضد أمام مختلف الظروف والتحديات، مشيدةً بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تطور مستمر وتقدم في كافة المجالات، الأمر الذي أسهم في تحقيق المزيد من الأمن والرفاهية والاستقرار للشعب السعودي الكريم، مؤكدةً أن المملكة العربية السعودية تمثل صمامَ أمانٍ لاستقرار المنطقة وسد منيع، ومركز للعمق الاستراتيجي، وثقلاً عالميا يزداد رسوخا يوما بعد يوم، نظرا لدورها الرفيع في مناصرة القضايا الإنسانية، معربةً عن بالغ الاعتزاز بالدور المحوري للمملكة في دعم ورعاية مصالح الأمتين العربية والإسلامية، وبما تقوم به من نصرة القضايا العادلة، والدفاع المستمر عن وحدة الصف العربي والإسلامي، مشيدة بالدور الذي تضطلع به المملكة عبر مبادراتها الخيرة الإنسانية والحضارية إقليميا ودولياً.

وأوضحت إن المملكة العربية السعودية لا تزال الشريك التجاري الأكبر على الإطلاق لمملكة البحرين، بفضل التعاون الاقتصادي المتميز والتبادل التجاري الضخم، لاسيما في ظل ما يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، من دور مهم واستراتيجي في تطوير أوجه التعاون بما يحقق التطور للبلدين والشعبين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال جلسة المباحثات عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، نظير الدعوة الكريمة لزيارة مملكة البحرين، منوها بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والمتابعة والاهتمام المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله.

وأبان أن هذه العلاقات تستند على روابط ووشائج أخوة وقربى أسسها الأباء والأجداد ورسختها الأجيال وصولاً إلى عهدنا الحاضر مشكلةً بذلك علاقة خاصة ومتميزة قائمة على أسس متينة، مبيناً أن هذه الروابط انعكست على مستوى التعاون الوثيق بين البلدين في شتى المجالات لاسيما على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من تقدم شامل، ونهضة تنموية واسعة على كافة الأصعدة، في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد أن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات ستكون فرصة سانحة لتعزيز مسارات العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف والرؤى تجاه الموضوعات البرلمانية التي تشهدها مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية التواصل الفاعل والزيارات المتبادلة بين المجلسين في فتح آفاق أرحب وأوسع من العمل المشترك بما يحقق الخير والمصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الجلسة استعراض الموضوعات ذات الاهتمام، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وتوسعة أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك، والارتقاء بمستوى التنسيق وتوحيد الجهود والمواقف.

حضر جلسة المباحثات المشتركة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، والأستاذة سمية بنت أنور جبرتي، ومن الجانب البحريني النائب الأول والنائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والأمين العام للمجلس.