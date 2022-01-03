شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «التحالف» ينشر لقطات لتدمير 3 طائرات «مسيّرة» للحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات فيديوهات لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة اطلقتها المليشيا الحوثيه الارهابية المدعومة من ايران تجاه المنطقة الجنوبية مساء أمس الأحد.

وأكدت قيادة القوات المشتركة اتخاذ كافة الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابره للحدود ،والضرب بيد من حديد في اطار القانون الدولي الانساني