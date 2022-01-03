شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يشدد على الالتزام بالتدابير الوقائية في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال: يجب على الموظفين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقي -بإذن الله- من انتشار العدوى خصوصاً مع تزايد الحالات بالمملكة، لا سيما وأنهم يقدمون خدماتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد أنه يجب أن يستشعر الموظفون المسؤولية وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر الوعي لدى فئات المجتمع.