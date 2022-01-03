أمير عسير يقدم العزاء في مواطن وابنته توفيا في سيول بلقرن ويصدر توجيها للمحافظين

الرياض - محمد عبدالله - قدم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، واجب العزاء في مفقود سيول محافظة بلقرن، وابنته –رحمهما الله-، موجها المحافظين بدعم جهود الدفاع المدني.

وذكرت إمارة عسير –عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال وجه المحافظين ورؤساء المراكز بدعم جهود الدفاع المدني، كما قدم تعازيه لذوي المتوفى في سيول محافظة بلقرن «غضاب العلياني»، الذي وافته المنية مع ابنته، يوم الأحد الماضي. إثر انجراف سيارته أثناء عبوره سيل أحد الأودية في محافظة بلقرن.

ودعا أمير عسير كافة سكان المنطقة إلى توخي الحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني، حرصًا على الأرواح الطاهرة.

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