بعد زيادة الإصابات.. ما هي أعراض فيروس كورونا؟

الرياض - محمد عبدالله - تصدر فيروس كورونا، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» اليوم الاثنين، بعدما تجاوزت أعداد الإصابات 559852 حالة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة.

أعراض فيروس كورونا

تتمثل أعراض كوفيد-19 الأكثر شيوعاً فيما يلي:

الحمى

السعال الجاف

الإجهاد

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وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً التي قد تصيب بعض المرضى ما يلي:

فقدان الذوق والشم.

احتقان الأنف.

احمرار العينين.

ألم الحلق.

الصداع.

آلام العضلات أو المفاصل.

الطفح الجلدي.

الغثيان أو القيء.

الإسهال.

الرعشة أو الدوخة.

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مدة ظهور أعراض فيروس كورونا ؟

تستغرق المدة من وقت التعرّض لكوفيد-19 إلى حين بدء ظهور الأعراض من خمسة إلى ستة أيام تقريباً في المتوسط، ولكنها قد تتراوح بين يوم واحد و14 يوماً.

ولذا يُنصح الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس بالبقاء في المنزل بمعزل عن الآخرين لمدة 14 يوماً، من أجل منع انتشار الفيروس، ولاسيما حيثما لا يكون الاختبار متاحاً بسهولة.

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عدد الإصابات اليوم

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 559852 حالة، اليوم الإثنين.

كما ذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 341 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541754 حالة، وسجلت الصحة حالتي وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد وفيات كورونا في المملكة إلى 8881 حالة وفاة.

طوابير كورونا

كانت عدسة «عاجل» رصدت صباح أمس، في مركز الثمامة لفحص فيروس كورونا شمال الرياض، عودة «طوابير كورونا» في العاصمة الرياض، بالتزامن مع زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة.

وامتدت طوابير المنتظرين لإجراء فحص فيروس كورونا بمركز الثمامة لمسافات طويلة، تقدر بأكثر من 2 كيلو متر.

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