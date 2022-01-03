أمير جازان يصدر قرارًا بتشكيل لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

الرياض - محمد عبدالله - أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة ‫جازان‬، قرارًا يقضي بتشكيل‫ لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات وحمايتها.. وجاء تشكيل اللجنة كالتالي :

- تكليف الموظف مازن بن محمد الحربي رئيساً للجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، ممثلًا لإمارة المنطقة، وشملت اللجنة عضوية عدد من ممثلي الجهات.. وهم:

-الموظف أحمد بن حسن مدخلي عضوا.

الموظف علي بن عبدالرحمن ابو طالب عضوا.

الموظف خالد بن راشد الشهري عضوا.

الموظف خالد بن سليمان الفيفي عضوا. الموظف علي بن احمد شريفي عضوا .

وجاء تشكيل اللجنة وفق قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات الصادرة مؤخرا والتي تضمنت تشكيل لجنة رئيسية بالمنطقة لإصدار قرارات الإزالة والمتابعة والإشراف على اللجان الفرعية بالمحافظات.

وأكد حرص الإمارة على دعم ومتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في كل محافظات منطقة جازان ، وتنفيذ ما أقرته الدولة في هذا الشأن دون تهاون وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وعبر المكلفون عن خالص شكرهم وتقدير لأمير منـطقـة جــازان ونائب أمير المنطقه ، على ثقتهم

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