صيانة مضخات أنفاق الطائف وتهيئة فرق للطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الطائف برنامجاً لفحص وصيانة شبكات المضخات بالأنفاق والكباري، وذلك للتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار وضمان كفاءة الأداء، ويأتي البرنامج ضمن برامج الصيانة الشاملة لشبكات التصريف والمضخات وعبارات تصريف مياه الأمطار والسيول الصندوقية والمفتوحة.

وعملت الفرق الميدانية على اختبار الأداء وفحص شبكة التمديدات وخراطيم الشفط والاجزاء الميكانيكية والكهربائية واستبدال الأجزاء التالفة في لكافة المضخات بالأنفاق.

وأوضحت أمانة الطائف أنها رفعت جاهزيتها استعداد لموسم الأمطار ووضعت خطة استباقية وفق توجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهذه الخصوص، وتم نشر الفرق الميدانية بالمواقع غير المخدومة بشبكة للتصريف لضمان سلامة الأهالي وسلاسة الحركة المرورية والتخلص الفوري من التجمعات المائية.

وبينت الأمانة أن أكثر من 1500 عامل ومعدة ما بين شيول وصهاريج شفط ومضخات ومعدات ثقيلة، تم تخصيصها للتدخل السريع ومعالجة الحالات الطارئة والمتعلقة بالحالة المطرية.

يُذكر أن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي قد وجه بدعم التعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومضاعفة الجهد الميداني والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة والملاحظات يما ييسر على الأهالي.

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