السديس من الحد الجنوبي: المملكة حققت التفوق في إعداد الجنود.. والدعاء يجلب الانتصارات

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن المملكة حققت التفوق والريادة في إعداد جنودنا البواسل من الناحية المعنوية والحسية، مشيرًا إلى أن أفضل ما تستجلب به الانتصارات هو الدعوات الصالحات.

وقال الشيخ السديس خلال زيارته للمنطقة الجنوبية ولقائه منسوبي وزارة الدفاع والجنود المرابطين، إن القيادة الرشيدة جندت وجهزت كل الإمكانات والموارد والعتاد والدعم النفسي والمعنوي لجنودنا البواسل، وطبقت العديد من البرامج الدينية والمعنوية في سبيل مؤازرة أبطال مملكتنا الغالية وقبلة المسلمين.

وأشاد السديس بما حققته وزارة الدفاع بقيادة ولى العهد الأمين، من نقلة نوعية وتطويرية في كافة الأصعدة، مؤكدا أن أفضل ما تستجلب به الانتصارات هو الدعوات الصالحات.

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