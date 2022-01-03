شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إنهاء مبادرة "جميعنا نلتزم"

- زيارة 370 منشأة ومشاركة أكثر من 60 متطوع ومتطوعة

أنهت بلدية محافظة الخفجي، مبادرة جميعنا نلتزم بمشاركة المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية ومشاركة المراقبين بالبلدية للكشف على المنشآت، للتأكد من الإجراءات الاحترازية والتي تأتي تحت شعار "متطوعون نحو المليون".

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، إن البلدية قامت بتفعيل دور الشراكة الاجتماعية بين البلدية وأفراد المجتمع بالمحافظة، حيث أطلقت بمبادرة جميعنا نلتزم قبل أسبوعين، والتي تعنى بالتأكد من المنشآت التي تتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينا بأن شارك في المبادرة أكثر من 60 متطوع ومتطوعة، خلال 10 أيام، نتج عنها زيارة 370 منشأة، و10 جولات، كما تم تحرير أكثر من 30 إشعار مراجعة للبلدية، بالإضافة إلى إغلاق 5 منشآت لعدم تقييدها بالإجراءات الاحترازية.

وأثنى المهندس الحميداني على المتطوعين والمتطوعات لمشاركتهم بالمبادرة لما لهذه المشاركة من أهمية في خدمة المجتمع وإيصال الرسالة التي تسعى لها البلدية بأن الفرد جزء من البلدية.