شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت ورصد 77 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 1261 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، عن تحرير 77 مخالفة، وإغلاق 6 منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أنها كثفت الجولات الرقابية والحملات التوعوية على كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، وفقا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتشديد الرقابة وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية في كافة الأسواق ومنافذ البيع، والتقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.