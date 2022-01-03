هل المشروبات الدافئة بالشتاء تغني عن شرب الماء؟.. «الصحة» تُجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، ضرورة شرب الماء في الشتاء؛ حيث إنه ضروري لعملية الهضم وصحة الجلد، وأن المشروبات الدافئة لا تغني عن شرب الماء.

وأشار حساب «عش بصحة» التابع للوزارة –عبر تويتر- إلى أنه في الشتاء قد يقل الشعور بالعطش؛ لكن هذا لا يعني عدم حاجة الجسم للماء، وأن شرب المشروبات الدافئة في الشتاء لا يغني عن شرب الماء؛ حيث إنه ضروري لقيام الجسم بوظائفه الحيوية من عملية الهضم وترطيب الجلد وغيره.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أن الاحمرار والشعور بالوخز والألم، قد تكون من أعراض جفاف العين

وأضافت الوزارة أن العيون تكون بخير بالاهتمام بها، ودعت لاستشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض.

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