أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ 5 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية

الرياض - محمد عبدالله - كثّفت أمانة العاصمة المقدسة الجولات الرقابية على جميع الأنشطة والمنشآت التجارية؛ من خلال تنفيذ أكثر من 5 آلاف جولة خلال أسبوع، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولة الرقابية شملت نطاق البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بالعاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتضمنت الجولات جميع الأنشطة والمنشآت التجارية والغذائية المتعلقة بالصحة العامة، إضافةً إلى قاعات وقصور الأفراح والاستراحات، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات على الكراسي والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها عبر تطبيق «توكلنا».

وأكَّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعتها، بهدف رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافةً إلى تفّعيل مبادرة «امتثال» والتحقق من تفّعيل تطبيق «توكلنا» بكل المنشآت التجارية بمكة المكرمة.

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