الصحة تسجل اليوم ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 559852 حالة، اليوم الإثنين.

كما ذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 341 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541754 حالة، وسجلت الصحة حالتي وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد وفيات كورونا في المملكة إلى 8881 حالة وفاة.

كانت عدسة «عاجل» رصدت صباح أمس الأحد، في مركز الثمامة لفحص فيروس كورونا شمال الرياض، عودة «طوابير كورونا» في العاصمة الرياض، بالتزامن مع زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة.



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بالفيديو.. «عاجل» ترصد عودة طوابير كورونا بالمملكة مع زيادة الحالات