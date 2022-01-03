شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يناقش مع وزير التجارة مواجهة الجرائم والمخالفات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بوزير التجارة، منوهاً بما تقوم به الوزارة من دور فعال في حماية المجتمع من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية، والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه أكد القصبي أن الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يُحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، ومثمناً ما تقوم به النيابة في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون وبناء قنوات تواصل لمراجعة التشريعات التجارية ورصد مرئيات النيابة العامة حيالها، واقتراح الوسائل والتدابير اللازمة للوقاية من الجرائم والمخالفات والحد من وقوعها، اضافةً إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية الدورية وورش العمل وتطوير الكوادر البشرية المختصة وتحسين قدراتها في إجراءات الضبط.

الجدير بالذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة و وزارة التجارة اتخذت مؤخراً الإجراءات اللازمة كافة تمهيدا للربط الإلكتروني بين الجانبين بما يسرّع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.