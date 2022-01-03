شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الصحة تحذر : إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ 2000 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالمملكة 559.852 ، فيما بلغت عدد الحالات الحرجة نحو 90 حالة.

فيما سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا اليوم نحو 341 حالة ، من إجمالي 542.754، وسجلت المملكة حالتي وفاة من إجمالي 8881 حالة وفاة .

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المواطنين، والعودة بحذر للحياة العامة.