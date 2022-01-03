شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: التحالف يحبط محاولة الميليشيا لاختطاف لسفينة الشحن «روابي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي بتعرض سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف عند الساعة (٢٣٥٧) من مساء يوم الأحد (٠٢ يناير ٢٠٢٢م) اثناء ابحارها مقابل محافظة الحديدة .

وأوضح العميد المالكي أن سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة (سقطرى) الى ميناء (جازان) وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة .

وأضاف العميد المالكي ان حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل ( عربات الاسعافات ، معدات طبية ، أجهزة اتصالات ، خيام ، مطبخ ميداني ، مغسلة ميدان ، ملحقات مساندة فنية وأمنية) .

وبيّن العميد المالكي ان عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديد حقيقي لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وشدد العميد المالكي على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادىء القانون الدولي الإنساني ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الامم المتحدة للبحار ، وعلى المليشيا الحوثية اخلاء سبيل السفينة بصفة فورية والا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.